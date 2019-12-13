2019-12-13T15:05:04+03:00
Дом. Семья

Хаски, которого всё достало: пёс запрыгивает во все попавшиеся машины

Хаски пытался уехать на маршрутке, но волосатого пассажира не приняли
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: @volshebnay_iglaФото: @volshebnay_igla
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В Минеральных Водах несколько водителей пожаловались на собаку, которая запрыгивает в машины. Ухоженный пес породы хаски в ошейнике бегает по улицам города и выискивает «жертв».

Одна из горожанок пишет в соцсетях:

- Я подошла к машине, открыла дверь и он запрыгнул... Еле выгнала. Гуляет, где детский сад "Аистенок", детей перепугал...

Еще один очевидец добавил:

- Вчера эта же собачка с ошейником вечером на автовокзале в маршрутки забегала,садилась на сиденье и рычала,когда ее прогнать пытались.

Многие владельцы этой породы заявляли, что хаски часто сбегают и привыкли к свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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