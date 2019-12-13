Хаски, которого всё достало: пёс запрыгивает во все попавшиеся машины
В Минеральных Водах несколько водителей пожаловались на собаку, которая запрыгивает в машины. Ухоженный пес породы хаски в ошейнике бегает по улицам города и выискивает «жертв».
Одна из горожанок пишет в соцсетях:
- Я подошла к машине, открыла дверь и он запрыгнул... Еле выгнала. Гуляет, где детский сад "Аистенок", детей перепугал...
Еще один очевидец добавил:
- Вчера эта же собачка с ошейником вечером на автовокзале в маршрутки забегала,садилась на сиденье и рычала,когда ее прогнать пытались.
Многие владельцы этой породы заявляли, что хаски часто сбегают и привыкли к свободе.
ИСТОЧНИК KP.RU