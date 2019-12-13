На Ставрополье назначены "дежурные" магазины в Новый год
Заводы по производству хлеба тоже не смогут уйти на каникулы
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае будет обеспечена бесперебойная работа магазинов в новогодние праздники, пишет «Ставропольская правда». Следить за работой предприятий, занимающихся производством хлеба, молока, и организаций торговли назначат ответственных дежурных в администрациях.
На сайтах органов местного самоуправления уже размещена информация о работе супермаркетов в Новый год и каникулы.
ИСТОЧНИК KP.RU