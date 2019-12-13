2019-12-13T17:01:59+03:00
Звезды

"В этой жизни я видел многое": Дима Билан рассказал, почему он не гей

На родине певца, в Кабардино-Балкарии, слухам о его гомосексуальности не верят, считает уроженец республики
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Дима Билан и Юрий АйзеншписДима Билан и Юрий АйзеншписФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Певец Дима Билан рассказал, откуда пошел слух, что он гей, и почему это не правда. Такими подробностями артист поделился с Ириной Шихман в YouTube-шоу "А поговорить?".

Сведения о гомосексуальности Билана, по его словам, начали появляться после сотрудничества с Юрием Айзеншписем. Продюсер вкладывал средства в раскрутку певца и вытащил его из творческой ямы, когда артист пропадал в клубах. Слухи, что Айзеншпис - гей, Билан слышал, но никогда ничего подобного не замечал за ним.

- Меня никто не склонял к чему-то. Я за ним такого не замечал, хотя слух ходил. Я приходил к нему в гости, общался с ним. Не знаю, может быть, он видел во мне какого-то сына. Я мог говорить с ним абсолютно откровенно, - сказал Билан в интервью.

Певец также отметил, что в Кабардино-Балкарии слухам о том, что он гомосексуалист, не верят. Там он - народный артист.

- Мне все равно. Реально. Может быть, года четыре назад цепляло, а сейчас все равно. Я в этой жизни видел многое и знаю многое, - поделился своим отношением к этой информационной утке Билан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане разыскивают подозреваемого в убийстве
Деда Мороза искали по всему городу: как в Ставрополе открыли главную елку
Театр кукол в Ставрополе вернется в историческое здание
"В этой жизни я видел многое": Дима Билан рассказал, почему он не гей
«Откат» во внутреннем кармане: на Северном Кавказе главврач спрятал в пальто 1,5 млн
На Ставрополье назначены "дежурные" магазины в Новый год
Силовики проводят изъятие документов в дагестанском казначействе
Хаски, которого всё достало: пёс запрыгивает во все попавшиеся машины
В Ессентуках развеяли миф о старых лавочках
«Бить я умею, а его я буду особенно сильно бить»: Нурмагомедов оценил силы американского соперника
Глава округа на Ставрополье обманами благоустраивал владения
Пять человек пострадали в перевернувшейся маршрутке на Ставрополье
Три автомобиля столкнулись на подъезде к Ставрополю
Ставропольский боксер защитил титул чемпиона Европы, победив испанца дель Рио
На карте Чечни появился новый район
Почти 40 полпредов Ингушетии просят освободить из СИЗО участников протестов