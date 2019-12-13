"В этой жизни я видел многое": Дима Билан рассказал, почему он не гей
Певец Дима Билан рассказал, откуда пошел слух, что он гей, и почему это не правда. Такими подробностями артист поделился с Ириной Шихман в YouTube-шоу "А поговорить?".
Сведения о гомосексуальности Билана, по его словам, начали появляться после сотрудничества с Юрием Айзеншписем. Продюсер вкладывал средства в раскрутку певца и вытащил его из творческой ямы, когда артист пропадал в клубах. Слухи, что Айзеншпис - гей, Билан слышал, но никогда ничего подобного не замечал за ним.
- Меня никто не склонял к чему-то. Я за ним такого не замечал, хотя слух ходил. Я приходил к нему в гости, общался с ним. Не знаю, может быть, он видел во мне какого-то сына. Я мог говорить с ним абсолютно откровенно, - сказал Билан в интервью.
Певец также отметил, что в Кабардино-Балкарии слухам о том, что он гомосексуалист, не верят. Там он - народный артист.
- Мне все равно. Реально. Может быть, года четыре назад цепляло, а сейчас все равно. Я в этой жизни видел многое и знаю многое, - поделился своим отношением к этой информационной утке Билан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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