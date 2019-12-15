"Пожалуйста, только не бейте": пса-отшельника спасают во Владикавказе
Во Владикавказе местный житель нашел на улице забившегося в угол между зданиями пса. Вид животного плачевный. В глазах так и читается: "Меня ничего не спасет уже, но пожалуйста, только не бейте":
Забился в угол в ожидании смерти: люди пытаются спасти беспризорного пса.
- Ничего не ест, - комментирует автор ролика.
Запись попала к волонтерам. Они нашли замученную бродягу и отвезли к ветеринару. Мальчишка не сопротивлялся. Но оказавшись в кабинете постоянно искал, куда спрятаться. Очень боится людей. Натерпелся, видимо.
Так боится людей, что ищет, куда спрятаться, даже у ветеринара.
- У него демодекоз. Все тело в язвах, на голове гнойная рана. Бедняжка ужасно худой. Истощён настолько,что на лапах стоять не может! - говорят волонтеры Северной Осетии.
Собака в ужасающем состоянии.
Сейчас собаке оказывают необходимое лечение. Живет беспризорник в зоогостинице. Оплачивают все волонтеры, которым помогают неравнодушные.
ИСТОЧНИК KP.RU