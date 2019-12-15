2019-12-15T11:43:46+03:00
Дом. Семья

"Пожалуйста, только не бейте": пса-отшельника спасают во Владикавказе

Малыша нашли забитым в углу на улице [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Стоп-кадр видео из соцсетейСтоп-кадр видео из соцсетейФото: СОЦСЕТИ
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Во Владикавказе местный житель нашел на улице забившегося в угол между зданиями пса. Вид животного плачевный. В глазах так и читается: "Меня ничего не спасет уже, но пожалуйста, только не бейте":

Забился в угол в ожидании смерти: люди пытаются спасти беспризорного пса.

- Ничего не ест, - комментирует автор ролика.

Запись попала к волонтерам. Они нашли замученную бродягу и отвезли к ветеринару. Мальчишка не сопротивлялся. Но оказавшись в кабинете постоянно искал, куда спрятаться. Очень боится людей. Натерпелся, видимо.

Так боится людей, что ищет, куда спрятаться, даже у ветеринара.

- У него демодекоз. Все тело в язвах, на голове гнойная рана. Бедняжка ужасно худой. Истощён настолько,что на лапах стоять не может! - говорят волонтеры Северной Осетии.

Собака в ужасающем состоянии.

Сейчас собаке оказывают необходимое лечение. Живет беспризорник в зоогостинице. Оплачивают все волонтеры, которым помогают неравнодушные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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