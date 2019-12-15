В Ессентуках всем нуждающимся предлагают бесплатные горячие обеды

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-15T16:42:54+03:00

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Каждое воскресенье на автовокзале города открывается точка по раздаче бесплатного горячего питания. Обед предлагают всем нуждающимся, одиноким старикам и людям без определенного места жительства.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ессентуков, с инициативой размещения подобной передвижной точки питания выступил больничный храм иконы Божией Матери "Всех Скорбящих радость" по благословению владыки Пятигорского и Черкесского Феофилакта.

- Мы никому не отказываем. Если человек к нам пришел, значит, он нуждается, и мы должны его накормить. Новость о том, что начали раздавать обеды, разлетается быстро, плюс мы ещё объявления по городу расклеиваем и ещё до открытия к нам стоит очередь, - рассказывают сестры милосердия.

Благотворительная выездная столовая работает уже 4ый год. В день удается покормить около 50 нуждающихся. Каша с тушёнкой, хлеб, чай, конфеты и печенье - так выглядит обеденное меню. Еда готовится на кухне при ессентукским больничном храме. Продукты питания из которых и готовят обеды, жертвуют прихожане.

Если вы хотите оказать помощь благотворительной столовой, обращайтесь в храм иконы Божией Матери "Всех Скорбящих радость"с 8:00-18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU