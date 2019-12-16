Таксисты в Ставрополе устроили забастовку

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-16T15:29:24+03:00

Они демонстративно не принимают заказы

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В Ставрополе утром 16 декабря таксисты устроили массовую забастовку, пишет Newstracker со ссылкой на очевидцев происшествия.

Перевозчики краевого центра, работающие на компанию «Яндекс.Такси», поставили машины в одном месте на аварийку и не выполняют заказы. Причина такого поведения - низкая оплата труда из-за большой комиссии компании.

Люди в соцсетях спрашивают, почему бы бастующим просто не сменить работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU