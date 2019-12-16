Хотел на войну, но опоздал на самолёт: террорист-неудачник осуждён на 18 лет

СЕГОДНЯ 21:57 2019-12-16T22:04:14+03:00

Как только боевик достал оружие из тайника, его задержали

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Террорист-неудачник не успел на самолёт на войну, но попал в колонию. Южный окружной военный суд приговорил жителя Карачаево-Черкесии Айвара Сеитова к 18 годам лишения свободы.

По версии следствия и суда, мужчина вступил в ряды ИГ* в 6 апреля 2015 года. Он общался с представителями террористической организации через интернет-приложение. Рвался на войну в Сирию, просил деньги на перелёт. Но, в итоге, на самолёт Сеитов опоздал и остался в КЧР.

Его пытались привлечь к деятельности по сбору средств на нужды ИГ*. Эмиссары прислали стороннику номера телефонов и банковской карты, чтобы он начал сбор средств, но делать этого Сеитов не стал.

Впрочем, боевик участвовал в активности организации вплоть до 4 мая. В этот раз он получил от союзников координаты схрона с патронами и боеприпасами. Но как только он взял автомат, патроны, гранату и запал, его схватили.

— Сейтов обвинялся по статьям «Хранение и перевозка оружия», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Покушение на участие в деятельности террористической организации» и «Несообщение о преступлении». Суд приговорил его к 18 годам колонии-поселения. Приговор ещё не вступил в законную силу, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда.

*ИГ — запрещённая на территории России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU