Прикованный к коляске часовщик из Лермонтова создал машину времени

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-17T16:47:06+03:00

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Инвалид из Лермонтова создал машину времени. 26-летний Иван Непомнящий создает оригинальные украшения, будучи прикованным к креслу. Его страсть — часы, он сам чинит старые механизмы и мечтает стать профессиональным часовщиком. Приборы для измерения времени зачаровывают его в любом виде: настенные, наручные, старинные, современные.

С этим же связана и его футуристическая работа для творческой выставки, проходившей в городе. Мастеру удалось вмонтировать в резную доску циферблаты часов, на изделии есть рычажок и индикаторы.

Молодой человек не раз становился победителем творческих конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU