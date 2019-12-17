Прикрывались 17-летней красоткой: как в Дагестане банда влюбляла в себя мужчин, а потом грабила

СЕГОДНЯ 19:40 2019-12-17T19:40:31+03:00

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В Махачкале полицейские разыскали грабителей, которые в социальной сети знакомились с холостяками от женского имени и на свидание приходили толпой с монтировкой. Кроме мужчин в истории замешана 17-летняя девушка, которая и появлялась перед кавалерами первая. Но, как потом оказывалось, была не одна. А в сопровождении вооруженных громил. Накануне грабители напали на местного 32-летнего жителя, который активно флиртовал с «красоткой» в интернете и окрыленный словами любви пришел на встречу:

Как громилы влюбляли в себя мужчин и грабили на свиданиях.

- Подозреваемые, пару раз ударив потерпевшего, отобрали у него ключи от машины и заложили ее в ломбард за 40 000 рублей, - рассказывают «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Дагестана. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU