Иномарку с расчлененным медведем нашли в КЧР

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-18T09:55:39+03:00

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В КЧР на трассе Зеленчукского района полицейскими был остановлен автомобиль Mitsubishi Pajero. В салоне иномарки обнаружили куски медведя.

Правоохранители узнали о незаконной охоте и потому остановили машину, которой управлял 55-летний ставрополец. Документов на перевозку «груза» у мужчины, как и предполагалось, при себе не было, зато нашлось оружие, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике.

ИСТОЧНИК KP.RU