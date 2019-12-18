Иномарку с расчлененным медведем нашли в КЧР
55-летний мужчина ехал с охоты
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В КЧР на трассе Зеленчукского района полицейскими был остановлен автомобиль Mitsubishi Pajero. В салоне иномарки обнаружили куски медведя.
Правоохранители узнали о незаконной охоте и потому остановили машину, которой управлял 55-летний ставрополец. Документов на перевозку «груза» у мужчины, как и предполагалось, при себе не было, зато нашлось оружие, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике.
ИСТОЧНИК KP.RU