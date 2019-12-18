На Ставрополье женщина подкорректировала судьбу за 900 тысяч
Ее подкупило объявление Центра парапсихологии по телевизору
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53-летняя жительница Предгорного района Ставропольского края поверила телевизионной рекламе «Центра парапсихологии и коррекции судьбы». Она позвонила по телефону, указанному в объявлении. На том конце провода приятным голосом сотрудник организации убедил женщину перевести за услуги Центра 900 тысяч рублей. Женщина так и поступила.
Однако позже, осознав, что попалась на удочку, женщина обратилась в полицию.
Теперь мошенника ищут, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU