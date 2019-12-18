Распространителя порно с детьми осудили на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-18T10:45:58+03:00

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На Ставрополье мужчина по имени Сергей Прудкогляд осужден за распространение порнографии с участием несовершеннолетних.

В мае 2015 года Прдукогляд в сети разместил фотографии и видео с откровенным содержанием, в котором главными героями были дети.

В итоге ставропольца приговорили к 3 годам ограничения свободы, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU