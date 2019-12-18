Ёлка Ставрополя вошла в рейтинг самых высоких в стране
Список из 25 составил портал ТурСтат
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставрополь, благодаря главной ёлке на площади Ленина, вошел в список из 25 городов страны с самыми высокими новогодними красавицами. Рейтинг составлял портал ТурСтат, отдав первое место Красноярску. Там установлено самое высокое в стране праздничное дерево впечатляющей длины в 55 метров.
Ставропольская же ёлка от макушки до основания всего 25 метров. Такой же длины установлены вечнозелёные в Питере, Иркутске, Самаре, Пензе и Кемерово.
ИСТОЧНИК KP.RU