Ёлка Ставрополя вошла в рейтинг самых высоких в стране

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-18T11:23:58+03:00

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Ставрополь, благодаря главной ёлке на площади Ленина, вошел в список из 25 городов страны с самыми высокими новогодними красавицами. Рейтинг составлял портал ТурСтат, отдав первое место Красноярску. Там установлено самое высокое в стране праздничное дерево впечатляющей длины в 55 метров.

Ставропольская же ёлка от макушки до основания всего 25 метров. Такой же длины установлены вечнозелёные в Питере, Иркутске, Самаре, Пензе и Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU