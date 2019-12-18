Буйного водителя внедорожника в Пятигорске приехала успокаивать жена

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-18T11:49:46+03:00

Он был пьян, пытался скрыться от полиции

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16 декабря около полуночи водитель внедорожника в Пятигорске попал в ДТП. Его остановили полицейские из-за превышения скорости, но, после просьбы предъявить документы и пройти в патрульный автомобиль, мужчина нажал на газ и попытался скрыться.

Уйти далеко у него не получилось, через несколько минут водитель вписался в попутно едущие автомобили - «Ладу» и «ВАЗ». Все машины были значительно повреждены, но люди не пострадали.

32-летний виновник аварии был явно пьян, но дунуть в алкотестер отказался. На место подъехала жена водителя, которой пришлось успокаивать своего мужа и пресекать его буйное поведение.

Сотрудники ДПС в Пятигорске остановили пьяного водителя.

Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей, ему также придется оплатить ущерб за ДТП, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU