2019-12-18T12:35:09+03:00
Происшествия

Часы, цепочки и золото: на Ставрополье воры нашли в простой квартире украшения на миллионы

О происшествии «КП - Северный Кавказ» сообщили источники в правоохранительных структурах
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван ИВАНОВ
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Шикарные часы, цепочки, золото — воры, забравшиеся в одну из квартир Кисловодска получили целое состояние. Неизвестным удалось вытащить имущество на 1 миллион 785 тысяч рублей.

— Заявившая о краже женщина сообщила, что преступление произошло 17 декабря между 10 и 14:30. Было похищено 20 различных ювелирных изделий. Здесь и золотые украшения, часы, цепочки. Нанесённый ущерб оценивается в 1 миллион 785 тысяч рублей, — сообщил собеседник «КП - Северный Кавказ».

Сейчас полиция ищет преступников. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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