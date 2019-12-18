Часы, цепочки и золото: на Ставрополье воры нашли в простой квартире украшения на миллионы

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-18T12:35:09+03:00

О происшествии «КП - Северный Кавказ» сообщили источники в правоохранительных структурах

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Шикарные часы, цепочки, золото — воры, забравшиеся в одну из квартир Кисловодска получили целое состояние. Неизвестным удалось вытащить имущество на 1 миллион 785 тысяч рублей.

— Заявившая о краже женщина сообщила, что преступление произошло 17 декабря между 10 и 14:30. Было похищено 20 различных ювелирных изделий. Здесь и золотые украшения, часы, цепочки. Нанесённый ущерб оценивается в 1 миллион 785 тысяч рублей, — сообщил собеседник «КП - Северный Кавказ».

Сейчас полиция ищет преступников. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU