Часть улиц Ставрополя останется без воды 19 декабря

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-18T12:36:30+03:00

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19 декабря часть Ставрополя останется без воды. Из-за ремонта водопровода краны просохнут у местных жителей в домах и зданиях на нескольких улицах.

Реконструкция на улице Мичурина коснется всех проживающих по адресу: Мичурина № 3а - № 100б, Гофицкого № 2а - № 100г, Кольцова и проспект Закарпатский № 2 - № 9. Три садовых товарищества также ощутят нехватку воды с 8:00 до 16:00, как сообщает МУП "ВОДОКАНАЛ".

ИСТОЧНИК KP.RU