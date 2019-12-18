Три трупа нашли в сгоревшем доме в Чечне

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-18T14:08:20+03:00

Сейчас идет разбор и проливка конструкций Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Инцидент случился сегодня утром, 18 декабря в Октябрьском районе Грозного. Там в частном доме произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.

Когда пожарные ликвидировали возгорание, на месте происшествия обнаружили тела трёх погибших. Сообщается, что среди них нет детей.

Сейчас идет разбор и проливка конструкций. Обстоятельства и подробности трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU