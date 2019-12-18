Ставропольский повар без пальцев на руке стала топ-блогером

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-18T14:28:43+03:00

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Известный блогер из Пятигорска Ирина Смирнова получила стала победителем премии «Топ-блогер 2019», пишет «Ставропольская правда».

Женщина рассказывает о кулинарии и своей счастливой жизни, у нее больше миллиона подписчиков и единомышленников. Небольшой дефект в виде отсутствия пальцев на левой руке не мешает ей каждый день готовить что-то вкусное своим близким и делиться этим с людьми по всей стране.

И вот 16 декабря в Москве Ирину признали лучшей в номинации «Мастер репутации».

Блогер выразила благодарность родителям и подписчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU