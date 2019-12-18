Ставропольский повар без пальцев на руке стала топ-блогером
Многодетная мама получила приз за свой кулинарный талант
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Известный блогер из Пятигорска Ирина Смирнова получила стала победителем премии «Топ-блогер 2019», пишет «Ставропольская правда».
Женщина рассказывает о кулинарии и своей счастливой жизни, у нее больше миллиона подписчиков и единомышленников. Небольшой дефект в виде отсутствия пальцев на левой руке не мешает ей каждый день готовить что-то вкусное своим близким и делиться этим с людьми по всей стране.
И вот 16 декабря в Москве Ирину признали лучшей в номинации «Мастер репутации».
Блогер выразила благодарность родителям и подписчикам.
ИСТОЧНИК KP.RU