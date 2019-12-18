В Буденновске начался суд по делу о заражении пациентов больницы ВИЧ

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-18T14:52:14+03:00

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Буденновский суд начал рассматривать уголовное дело о халатности против медсестры из городской больницы, по вине которой ВИЧ заразились несколько человек.

Женщина, по версии следствия, не проверила смену катетеров, один из которых был заражен. В итоге заболевание передалось 5 пациентам, трем детям и двум взрослым.

После предварительного слушания суд принял решение вести дальнейшие заседания в закрытом режиме, так как речь идет о несовершеннолетних.

Следующее заседание назначено на 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU