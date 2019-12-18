В декабре первый внедорожник от «SKODA» можно приобрести в Минводах на выгодных условиях

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-18T15:15:58+03:00

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Мощный, красивый и комфортный автомобиль «ŠKODA KODIAQ» до самого Нового года в Минводах предлагают покупателям с максимальной выгодой - 235 800 рублей*.

Декабрь - время ожидания новогодних чудес. Так почему бы не начать волшебство прямо сейчас? Благодаря «СтрелаАвто» все ваши мечты будут реализованы уже сегодня: большой склад автомобилей в наличии, покупка за 1 день, специальные программы кредитования и страхования, а главное – индивидуальный подход к каждому!

Первый внедорожник от ŠKODA хорошо держится на любом покрытии, в том числе на бездорожье, однако и в городе на нем комфортно передвигаться с семьей или большой дружеской компанией. Можно выбрать 5- или 7-местную комплектацию, в любом случае, в салоне будет удобно и водителю, и пассажирам, а в самом вместительном в классе багажнике найдется место для всех нужных вещей.

На этот автомобиль хороший спрос! К нему не придется привыкать - вы примете его всей душой, стоит только сесть за руль. Проверьте сами, приехав в Минводы в дилерский центр «СтрелаАвто». На новом надежном автомобиле можно отправиться в новогоднее путешествие. Полный привод, интеллектуальное управление и дорожный просвет от 187 мм гарантируют, что ŠKODA KODIAQ увезет своего хозяина и его семью в горы, к морю или в другой город и с легкостью вернет обратно.

Создавая ŠKODA KODIAQ, для внутренней начинки чешские инженеры использовали наработки концерна Volkswagen, добавили к ним элегантную оболочку и еще тысячу деталей для комфорта. Удобные кресла с боковой поддержкой, мягкие подголовники, прорезиненные подстаканники, электроблокировка задних дверей - чтобы обеспечить безопасность детей, откидные столики и многое другое сделает любую поездку на ŠKODA KODIAQ легкой и приятной.

Убедиться лично и пройти тест-драйв можно в ДЦ «СтрелаАвто» по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1. Контактный тел. - 887922 65353.

*Выгода достигается при покупке модели ŠKODA KODIAQ Ambition c пакетами WH1 и WE7 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 декабря по 31 декабря 2019 г. Количество ограничено. Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU