Имена ставропольцев, пришедших высадить ёлки у здания правительства, нанесут на таблички
Такой подарок доступен всем горожанам
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Высадить новые ёлки взамен срубленных у здания правительства зовут жителей Ставрополя, пишет Newstracker. Раньше эту почетную миссию возлагали на известных людей, а теперь увековечить свое имя в истории может каждый желающий.
Создавать новую аллею начнут 21 декабря в 10 часов. Каждое дерево будет с табличкой, на которой напишут имена тех людей, которые участвовали в его посадке.
ИСТОЧНИК KP.RU