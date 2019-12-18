Имена ставропольцев, пришедших высадить ёлки у здания правительства, нанесут на таблички

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-18T16:23:52+03:00

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Высадить новые ёлки взамен срубленных у здания правительства зовут жителей Ставрополя, пишет Newstracker. Раньше эту почетную миссию возлагали на известных людей, а теперь увековечить свое имя в истории может каждый желающий.

Создавать новую аллею начнут 21 декабря в 10 часов. Каждое дерево будет с табличкой, на которой напишут имена тех людей, которые участвовали в его посадке.

ИСТОЧНИК KP.RU