В СКФО «Оливье» обойдется дешевле всего в стране
221 рубль обойдется килограмм главного новогоднего салата жителям Северной Осетии
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Сколько стоят самые популярные салаты в разных регионах страны рассказали эксперты известной торговой сети. Оказалось, что дешевле всего эти блюда для жителей СКФО.
Например, килограмм «Оливье» с «Докторской», яйцами, огурцами, горошком, морковью, майонезом, луком и картофелем обойдется в 221 рубль для жителей Владикавказа при средней цене по стране в 230 рублей.
Цены на «Сельдь под шубой» колеблются от 145 до 162 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU