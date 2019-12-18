В СКФО «Оливье» обойдется дешевле всего в стране

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-18T17:13:56+03:00

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Сколько стоят самые популярные салаты в разных регионах страны рассказали эксперты известной торговой сети. Оказалось, что дешевле всего эти блюда для жителей СКФО.

Например, килограмм «Оливье» с «Докторской», яйцами, огурцами, горошком, морковью, майонезом, луком и картофелем обойдется в 221 рубль для жителей Владикавказа при средней цене по стране в 230 рублей.

Цены на «Сельдь под шубой» колеблются от 145 до 162 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU