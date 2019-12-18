После падения юноши с 12 этажа в Ставрополе начата проверка

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-18T17:21:47+03:00

18-летний молодой человек разбился, выпав из окна

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В Ставрополе начата проверка после смерти молодого человека в одном из торговых центров. 18 декабря из окна здания торгово-офисного центра «Европарк» 18-летний парень выпал парень. Многочисленные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

По предварительным данным, несчастный упал с 12 этажа.

Доследственная проверка направлена на установление обстоятельств случившегося, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU