«Будем искать отрезанную голову и шкуру»: полицейские случайно обнаружили ошмётки убитого медведя

СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-18T18:51:44+03:00

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Порубленные останки дикого медведя обнаружили полицейские в случайно остановленной машине жителя Ставропольского края. Ночной патруль, дежуривший на трассе «Черкесск — Исправная — Сторожевая» остановил Mitsubishi Pajero для банальной проверки. Открыв багажник стражи порядка пришли в ужас — там находилось порубленное на куски мясо животного.

— Было невозможно определить, что это вообще, — рассказал «КП - Северный Кавказ» начальник пресс-службы МВД Карачаево-Черкесии Казим Байбанов. — Фотографий на месте тоже не сделано, к сожалению. Мясо, а иначе это назвать нельзя, отправили на экспертизу.

За рулём автомобиля оказался не местный. 55-летний житель Ставрополья приехал в КЧР поохотится на диких животных. При себе браконьер имел охотничье ружьё.

— В его действиях мы увидели признаки преступления по статье «Незаконная охота». Сейчас ведётся проверка. Кроме того, мы ищем голову и шкуру несчастного животного, — сообщил собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU