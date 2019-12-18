2019-12-18T20:09:35+03:00
Общество

8 жителей КЧР осуждены за экстремистскую деятельность и незаконный оборот оружия

Злоумышленники вели пропагандистскую работу с местными жителями, вовлекая их в деятельность организации
Ася АСРЯН
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У участников организации изъяли огнестрельное оружие и различные экстремистские материалыУ участников организации изъяли огнестрельное оружие и различные экстремистские материалыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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8 жителей Карачаево-Черкесии – члены запрещенной в РФ международной экстремистской религиозной организации получили разные сроки. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России, 18 декабря.

Так, по данным следствия, Заур Унежев в 2016 году организовал в республике деятельность международного экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра".

Злоумышленник вовлек к участию в деятельности запрещенной организации Сафара Бакирова, Якуба Байрамукова, Мухарбия Карданова, а также Арсена, Артура, Беслана и Мурата Лаховых.

Все они добровольно вошли в состав банды "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена на территории РФ) в КЧР .

В Хабезском районе злоумышленники вели с местными жителями пропагандистскую работу, вовлекая их в деятельность организации. Весной 2018 года правоохранители пресекли деятельность экстремисткой банды.

У участников организации изъяли огнестрельное оружие и различные экстремистские материалы. Организатор банды Унежев получил условное наказание в 2 года и 6 месяцев с испытательным сроком в 2 года.

Его единомышленник Бакиров приговорен к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Аналогичные обвинения предъявили еще двум фигурантам дела Карданову и Байрамукову.

Суд приговорил каждого их них к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Братья: Арсен, Артур, Беслан и Мурат Лаховы получили по 2 года условного наказания, сообщает «Интерфакс-Юг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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