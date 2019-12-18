Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову

СЕГОДНЯ 21:42 2019-12-18T21:48:58+03:00

Государственная награда вручена чеченскому лидеру за активное участие в общественно-политической жизни российского общества Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чеченский лидер заявил, что для него огромная честь, не жалея жизни, служить Отечеству и президенту

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, сегодня, 18 декабря получил благодарность от президента России Владимира Путина. Государственная награда вручена чеченскому лидеру за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

- Я безгранично благодарен за это! Твёрдая позиция и постоянная поддержка Владимира Путина позволили нам восстановить прочный мир, возродить лежавшую в руинах Чечню, обеспечить народу безопасность, стабильность и процветание, - написал на своей странице в соцсети Кадыров.

Он также добавил, что него огромная честь, не жалея жизни, сил и времени служить Отечеству и президенту РФ Владимиру Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU