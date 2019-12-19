2019-12-19T09:42:54+03:00
Происшествия

Женщина погибла в Пятигорске в столкновении трех авто

Травмы 57-летней пассажирки оказались несовместимы с жизнью
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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В тройном ДТП в Пятигорске погибла женщина. 18 декабря днем на неравнозначном перекрестке улиц 1-й Юцкий спуск и 2-а линия водитель автомобиля «Рено Логан», находясь на второстепенной дороге, не пропустил «Грейт Волл» и столкнулся с ним.

Водитель «Волла» на главной дороге также нарушил правила, пересек сплошную при обгоне и врезался в попутно двигающийся автомобиль «Мазда СХ5», а затем въехал в дерево. 57-летняя пассажирка «Грейт Волл» погибла. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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