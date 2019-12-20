До +12 ожидается на Ставрополье в выходные дни
Весенняя погода установилась в конце декабря
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставропольцев в предпоследнюю неделю декабря ждут теплые выходные без осадков. Хотя в ночь на 21 декабря температура воздуха опустится до нуля, но днем потеплеет до +3...+8 градусов. Из неприятных явлений - лишь ветер до 9 метров в секунду.
Воскресенье, 22 декабря, выдастся по-весеннему теплым, воздух прогреется до +12 по краю.
А в Ставрополе в эти дни будет на несколько градусов прохладней. Зато ветер будет тише, сообщает краевой Гидрометцентр.
ИСТОЧНИК KP.RU