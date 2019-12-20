2019-12-20T10:58:08+03:00
Происшествия

Игорный клуб накрыли на Ставрополье

Всех сотрудников осудили
Полина ШАПОШНИКОВА
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Шесть человек осудили на Ставрополье за организацию азартных игр.

В 2017 году Арсен Саакян арендовал помещение в поселке Подкумеке, купил игровое оборудование и открыл клуб. К своему бизнесу он привлек Рамазана Чотчаева как охранника, Ирину Михайлову, Веронику Кузьмину, Оксану Девяткину и Элину Гумову, которые выполняли функции администраторов.

Саакян получил 2,5 года условно и штраф 300 тысяч рублей, Рамазан Чотчаев, Ирина Михайлова, Вероника Кузьминова, Элина Гумова должны заплатить по 200 тысяч рублей, Оксане Девяткиной назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, рассказали в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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