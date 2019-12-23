2019-12-23T12:16:17+03:00
Общество

"Кусь за бочок": мебель из диких волков продают в Дагестане - видео

Одно кресло стоит 450 тысяч рублей, журнальный стол - 350 тысяч
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: сайт магазинаФото: сайт магазина
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В Дагестане обнаружили мастерскую, в которой продавали мебель, выполненную из чучел диких серых волков. Видеоролик выложили пользователи сети, которых шокировали эти предметы роскоши.

В комплект входит три кресла и журнальный столик, который стоит на двух волчьих чучелах. Кресла полностью обтянуты мехом серых, а подлокотники выполнены из голов животных. Как уточняет продавец на видео, в ареал обитания якутских волков, которые попали под раздачу, входят Якутия и Горно-Алтайск. Там их и отстреливают.

Мебель из волчьих шкур и голов. Видео: соцсети.

Выяснилось также, что это обычная мебель для некоторых столичных мастерских. Вот как описывает комплект один из магазинов:

- Кресло из шкуры якутского волка с подлокотниками - две головы волка - по истинне царское кресло! Только настоящему лидеру, руководителю, ценителю волков! Кресло станет настоящим подарком руководителю, лидеру, человеку, который пользуется авторитетом, военному! - сказано на сайте мастерской, - Цена по запросу.

Корреспондент "КП - Северный Кавказ" дозвонился в магазин и узнал цену такой роскоши. Как уверяет собеседник, цена варьируется в зависимости от стоимости шкуры и головы якутских волков. По состоянию на декабрь, цена одного волчьего кресла составит 450 тысяч рублей, одного журнального столика - 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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