2019-12-23T16:49:39+03:00
Общество

Шли ко дну в ледяной воде: в Ессентуках из проклятого озера вытащили живых псов

Несколько собак стали жертвами тонкого льда на озере
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ессентуках спасатели вытащили хаски, провалившуюся под лёд. Вечером 21 декабря 17-летняя девушка отпустила питомца с поводка. Пёс понесся прямо на тонкий лёд едва замерзшего озера и начал тонуть. Девушка побежала к спасателям, которые подъехали на место происшествия со специальной лестницей. Приспособление они положили на лед и подползли к тонущему псу.

- Конечно, нас заливало водой, мы все очень сильно вымокли, но все-таки зацепили шестом со специальной петлёй животное средней величины и успешно вытащили его, - вспоминает спасатель ПАСС СК города Ессентуки Андрей Алексанов.

На берегу собаку передали хозяйке, которая сердечно благодарила мужчин.

Но не прошло и пары дней, как пришлось спасать второго бедолагу, на этот раз беспризорника. Обычная дворняга отбилась от стаи и упала в обводной канал. В воде ей пришлось провести около получаса, пока к ней не приехала подмога.

–Жаль, что в нашем городе до сих пор нет приютов для бездомных животных, где собака смогла бы отогреться и выспаться. Нам некуда было пристроить дворняжку, поэтому мы отпустили ее догонять свою стаю, - сетует спасатель ПАСС СК города Ессентуки Денис Телегин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Шли ко дну в ледяной воде: в Ессентуках из проклятого озера вытащили живых псов
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