На Ставрополье наказаны 3,7 тыс водителей с иностранными номерами
На Ставрополье начали штрафовать водителей с иностранными номерами. По указанию Первого заместителя Министра Внутренних Дел Российской Федерации Александра Горового разработан алгоритм действий, по которому иностранные нарушители ПДД понесут ответственность наравне с российскими автовладельцами.
Нововведение вступило в силу с 5 ноября. Создана информационная база, куда помещаются данные о водителях с иностранными водительскими удостоверениями.
На Ставрополье уже привлечено к ответственности около 3,7 тыс водителей с иностранными номерами, сообщает УГИБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU