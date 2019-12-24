На Ставрополье наказаны 3,7 тыс водителей с иностранными номерами

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-24T10:09:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье начали штрафовать водителей с иностранными номерами. По указанию Первого заместителя Министра Внутренних Дел Российской Федерации Александра Горового разработан алгоритм действий, по которому иностранные нарушители ПДД понесут ответственность наравне с российскими автовладельцами.

Нововведение вступило в силу с 5 ноября. Создана информационная база, куда помещаются данные о водителях с иностранными водительскими удостоверениями.

На Ставрополье уже привлечено к ответственности около 3,7 тыс водителей с иностранными номерами, сообщает УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU