На Ставрополье свой бизнес за 2 года зарегистрировали 1863 человека

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-24T10:57:34+03:00

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На Ставрополье стало больше бизнесменов. За два года свою предпринимательскую деятельность зарегистрировали 1863 человека. Если в 2017 году на учете в налоговой состояло 86 917 ИП, то в декабре 2019 – 88 780. Причем, количество экономически активных юридических лиц стремится к объективным показателям. В 2017 году в бюджет поступило 133 млрд рублей налогов, в 2018 - 143 миллиарда, за 11 месяцев 2019 года – 160 миллиардов.

Недействующие фирмы довольно быстро исключаются из государственных реестров.

Неработающая фирма будет исключена из реестра бесплатно, но если предприятие исключено с долгами перед бюджетом, то бывшие участники и руководитель не смогут в течение трех лет учредить другое предприятие или руководить им, сообщает "КП - Северный Кавказ" УФНС России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU