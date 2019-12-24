2019-12-24T11:32:00+03:00
Общество

Владимир Путин помог тяжело больному мальчику жить полноценно

Президент России организовал поезду Андрея Кочетова в Сочи и поговорил с ним по телефону [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: пресс-служба КремляФото: пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин исполнил мечту 10-летнего Андрея Кочетова, страдающего от тяжелого заболевания крови - острого лимфобластного лейкоза. Врачи запретили мальчику много двигаться, но он все равно хотел побывать в Сочи и увидеть горы.

О своей мечте Андрей написал для волонтерского проекта "Елка желаний", хотя долго не решался на это. Через месяц ему сообщили, что исполнять его мечту взялся сам Владимир Путин.

- Все произошло как в сказке. На форуме волонтеров в Сочи Владимир Путин сам снял записку Андрея с елки, и все завертелось! - рассказывает журналисту "КП - Кубань" мама мальчика Юлия.

Андрей Кочетов прокатился на горных качелях. Фото: "КП - Кубань"

Андрей Кочетов прокатился на горных качелях. Фото: "КП - Кубань"

Вместе с сыном женщину привезли на курорты Красной Поляны, где 10-летний мальчик учится ходить на лыжах и катается на высокогорных качелях. Однажды Андрею позвонил президент, чтобы узнать, как отдыхает малыш.

Путин пообщался с мальчиком, чью мечту исполнил в рамках «Елки желаний».Владимир Путин в понедельник пообщался по телефону с 10-летним Андреем Кочетовым, чья мечта побывать в Сочи исполнилась в рамках всероссийской акции "Елка желаний"

Главная мечта Андрея остается прежней - выздороветь. По словам мамы, ее сын прошел последний курс лечения еще четыре месяца назад. Сейчас его состояние стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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