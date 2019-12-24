Владимир Путин помог тяжело больному мальчику жить полноценно
Президент России Владимир Путин исполнил мечту 10-летнего Андрея Кочетова, страдающего от тяжелого заболевания крови - острого лимфобластного лейкоза. Врачи запретили мальчику много двигаться, но он все равно хотел побывать в Сочи и увидеть горы.
О своей мечте Андрей написал для волонтерского проекта "Елка желаний", хотя долго не решался на это. Через месяц ему сообщили, что исполнять его мечту взялся сам Владимир Путин.
- Все произошло как в сказке. На форуме волонтеров в Сочи Владимир Путин сам снял записку Андрея с елки, и все завертелось! - рассказывает журналисту "КП - Кубань" мама мальчика Юлия.
Андрей Кочетов прокатился на горных качелях. Фото: "КП - Кубань"
Вместе с сыном женщину привезли на курорты Красной Поляны, где 10-летний мальчик учится ходить на лыжах и катается на высокогорных качелях. Однажды Андрею позвонил президент, чтобы узнать, как отдыхает малыш.
Путин пообщался с мальчиком, чью мечту исполнил в рамках «Елки желаний».Владимир Путин в понедельник пообщался по телефону с 10-летним Андреем Кочетовым, чья мечта побывать в Сочи исполнилась в рамках всероссийской акции "Елка желаний"
Главная мечта Андрея остается прежней - выздороветь. По словам мамы, ее сын прошел последний курс лечения еще четыре месяца назад. Сейчас его состояние стабильное.
ИСТОЧНИК KP.RU
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