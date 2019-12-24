2019-12-24T18:33:35+03:00
Происшествия

На 21-летнего ставропольца завели уголовное дело из-за стихотворения в интернете

Парня подозревают в публичном оправдании терроризма
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Кочубеевском районе на Ставрополье следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"). Подозреваемым проходит 21-летний парень. Под уголовную статью он попал за размещение в интернете стихотворения, в котором, как установили в местном СК, боевик из запрещенной в России террористической группировки представляется героем.

Как отметили силовики ставропольского УФСБ, по чьим материалам возбуждено дело, у себя в аккаунте в одной из соцсетей подозреваемый 16 августа опубликовал соответствующий текст.

- Сейчас по ходатайству следователя СК РФ в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - говорят правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За хищение 30 млн задержали чиновника в Дагестане
Гектарами раздаривал казенные земли: районный глава из Дагестана пошел под суд за растрату 8 млн
На 21-летнего ставропольца завели уголовное дело из-за стихотворения в интернете
Часть Ставрополя 25 декабря останется без воды
В Кабардино-Балкарии перевернулась маршрутка с пассажирами
Переехал, расстрелял из пистолета и снова переехал: дагестанец устроил бойню на улицах Петербурга
Блогерша в хиджабе сняла на видео поцелуй взасос с малышом
"Не любовь ли это?": продавец киоска подарила монтажнику машину за 700 тысяч
Стали известны результаты девятого тура чемпионата по баскетболу на Ставрополье
При ремонте больницы в Дагестане украли почти 10 миллионов рублей
Кадыров рассказал, почему хотел не финансировать футбольный клуб «Ахмат»
У турко-месхетинской диаспоры Ставропольского края новый лидер
На Ставрополье следователя осудили за мошенничество
«Считаю себя несостоявшимся спортсменом»: Кадыров собирается выиграть бой с Емельяненко
Ставрополец обворовал мертвеца ради встречи Нового года
Владимир Путин помог тяжело больному мальчику жить полноценно
В Ставрополе жильцы многоэтажек жалуются на работу таможенного поста
Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе запустил новый сервис для селян
На Ставрополье свой бизнес за 2 года зарегистрировали 1863 человека
"К нему водили последних из людей": Кадыров объяснил жестокость экс-мэра Грозного
За провокационную поэзию будут судить молодого ставропольца
«Он просто перестарался»: Кадыров рассказал, как экс-мэр Грозного применял в работе электрошокер