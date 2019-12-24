На 21-летнего ставропольца завели уголовное дело из-за стихотворения в интернете

СЕГОДНЯ 18:31 2019-12-24T18:33:35+03:00

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В Кочубеевском районе на Ставрополье следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"). Подозреваемым проходит 21-летний парень. Под уголовную статью он попал за размещение в интернете стихотворения, в котором, как установили в местном СК, боевик из запрещенной в России террористической группировки представляется героем.

Как отметили силовики ставропольского УФСБ, по чьим материалам возбуждено дело, у себя в аккаунте в одной из соцсетей подозреваемый 16 августа опубликовал соответствующий текст.

- Сейчас по ходатайству следователя СК РФ в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - говорят правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU