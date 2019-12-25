На Ставрополье мужчины работают дольше всех в СКФО
Тогда как в Чечне и Ингушетии у сильного пола остается еще время на себя
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Названы регионы страны, где продолжительность рабочей недели у мужчин самая высокая. Издание NEWS.ru составило собственный рейтинг на основе данных Росстата.
Оказалось, что меньше всего работают мужчины в Чечне и Ингушетии - по 34, 6 часа в неделю и 35, 8 соответственно. Зато в Ставропольском крае работа съедает у сильного пола 39,4 часа в неделю. Это самый высокий показатель по СКФО.
При этом, среднероссийский показатель за третий квартал 2019 года — 38,8 часа. У женщин этот показатель 35,4 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU