2019-12-25T17:21:40+03:00
Происшествия

Упавший на рельсы ставропольский пенсионер спасен из-под поезда

Все произошло за несколько секунд
Полина ШАПОШНИКОВА
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Полуслепой старик упал прямо на рельсы перед едущим поездом в Пятигорске. Электричка неумолимо приближалась, а у пенсионера не было возможности выбраться самостоятельно. Ему на помощь бросился полицейский. Напарник спасителя тем временем предупреждал машиниста об остановке. В итоге за пару секунд до неминуемого, старика оттеснили в сторону.

Пенсионер сломал два ребра при падении, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО. Его доставили в больницу.

Из-под поезда в Пятигорске спасли мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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