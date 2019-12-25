Упавший на рельсы ставропольский пенсионер спасен из-под поезда

СЕГОДНЯ 17:21 2019-12-25T17:21:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Полуслепой старик упал прямо на рельсы перед едущим поездом в Пятигорске. Электричка неумолимо приближалась, а у пенсионера не было возможности выбраться самостоятельно. Ему на помощь бросился полицейский. Напарник спасителя тем временем предупреждал машиниста об остановке. В итоге за пару секунд до неминуемого, старика оттеснили в сторону.

Пенсионер сломал два ребра при падении, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО. Его доставили в больницу.

Из-под поезда в Пятигорске спасли мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU