Упавший на рельсы ставропольский пенсионер спасен из-под поезда
Все произошло за несколько секунд
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Полуслепой старик упал прямо на рельсы перед едущим поездом в Пятигорске. Электричка неумолимо приближалась, а у пенсионера не было возможности выбраться самостоятельно. Ему на помощь бросился полицейский. Напарник спасителя тем временем предупреждал машиниста об остановке. В итоге за пару секунд до неминуемого, старика оттеснили в сторону.
Пенсионер сломал два ребра при падении, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО. Его доставили в больницу.
Из-под поезда в Пятигорске спасли мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU