У собора Ставрополя установили рождественский вертеп

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-26T16:56:34+03:00

Он украшен подсветкой и еловыми ветками

Изменить размер текста: A A

Красивую традицию установки рождественского вертепа соблюли во Владимирском соборе Ставрополя. Неподвижный вертеп, изображающий картину с младенцем Иисусом, Девой Марией, праведным Иосифом, пастухами и ангелом за небольшим заборчиком с сеном, стоит у храма. Вертеп обрамлен подсветкой и еловыми ветками.

Местных жителей зовут посмотреть на воспроизведение популярной библейской сцены, рассказав об этой истории своим детям.

vladimirskiy.sobor26 Рождественский вертеп

ИСТОЧНИК KP.RU