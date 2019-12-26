У собора Ставрополя установили рождественский вертеп
Он украшен подсветкой и еловыми ветками
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Красивую традицию установки рождественского вертепа соблюли во Владимирском соборе Ставрополя. Неподвижный вертеп, изображающий картину с младенцем Иисусом, Девой Марией, праведным Иосифом, пастухами и ангелом за небольшим заборчиком с сеном, стоит у храма. Вертеп обрамлен подсветкой и еловыми ветками.
Местных жителей зовут посмотреть на воспроизведение популярной библейской сцены, рассказав об этой истории своим детям.
Рождественский вертеп
ИСТОЧНИК KP.RU