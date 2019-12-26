В Северной Осетии схватили банду торговцев ртутью, оружием и фальшивыми долларами

СЕГОДНЯ 20:03 2019-12-26T20:04:22+03:00

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В Северной Осетии раскрыта деятельность банды, промышлявшей торговлей оружием, ртутью, поддельными долларами. Лидера и пятерых участников группы удалось задержать сотрудникам полиции, ФСБ и Росгвардии.

Предполагается, что главарем банды была женщина, которая с помощью своих знакомых занималась незаконной торговлей. Пятеро подозреваемых были схвачены при передаче поддельных денег, автомата и ртути.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Они находятся под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU