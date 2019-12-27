2019-12-27T09:33:52+03:00
Происшествия

Под Пятигорском водитель "Форда" отправил пешехода в кому

Мужчина был сбит на перекрестке
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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Около Пятигорска водитель микроавтобуса не заметил пешехода и сбил его. Вечером 26 декабря «Форд Транзит» двигался по 1 километру автодороги «Лермонтов-Черкесск».

На перекрестке неравнозначных дорог при повороте направо водитель не уступил дорогу пешеходу и сбил его. Мужчина пересекал проезжую часть в границах перекрестка.

После ДТП 50-летнего пешехода в состоянии комы доставили в больницу. Предстоит установить его личность.

Управлял машиной 28-летний местный житель. Идет проверка, сообщили в УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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