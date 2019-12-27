Готовился сделать из соседа шашлык: на Ставрополье задержан кровожадный рецидивист

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-27T10:40:40+03:00

Он был не раз судим за аналогичные преступления

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Опасное преступление раскрыто полицейскими в Советском округе. Двое мужчин села Нина поссорились. Один из них сообщил об угрозе убийством заостренными предметами. Правоохранители приехали, задержали мужчину, изъяли у него два шампура. Сам нападавший объяснил свое поведение ненавистью к соседу.

40-летний мужчина был дважды судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU