Готовился сделать из соседа шашлык: на Ставрополье задержан кровожадный рецидивист
Он был не раз судим за аналогичные преступления
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Опасное преступление раскрыто полицейскими в Советском округе. Двое мужчин села Нина поссорились. Один из них сообщил об угрозе убийством заостренными предметами. Правоохранители приехали, задержали мужчину, изъяли у него два шампура. Сам нападавший объяснил свое поведение ненавистью к соседу.
40-летний мужчина был дважды судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU