2019-12-27T11:23:38+03:00
Общество

В последние дни года на Ставрополье польёт дождь

Немного похолодает
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В последние выходные декабря на Ставрополье обещают дождь. Уже в пятницу температура опустится до +3 градусов по краю, местами возможен небольшой дождь.

28 декабря сложится аналогичная ситуация. В Ставрополе в этот день синоптики краевого Гидрометцентра обещают небольшой дождь с утра и температуру воздуха до +5...+7 градусов. 29 декабря осадков в основном не ожидается, столбики термометров будут держаться на уровне +2...+7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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