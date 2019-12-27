В последние дни года на Ставрополье польёт дождь

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-27T11:23:38+03:00

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В последние выходные декабря на Ставрополье обещают дождь. Уже в пятницу температура опустится до +3 градусов по краю, местами возможен небольшой дождь.

28 декабря сложится аналогичная ситуация. В Ставрополе в этот день синоптики краевого Гидрометцентра обещают небольшой дождь с утра и температуру воздуха до +5...+7 градусов. 29 декабря осадков в основном не ожидается, столбики термометров будут держаться на уровне +2...+7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU