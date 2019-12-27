2019-12-27T14:40:02+03:00
Происшествия

Минприроды Ингушетии подозревают в сговоре при проведении торгов

Торги были проведены с нарушениями
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ингушетии возбуждено 4 уголовных дела против Минприроды республики и участников торгов на аренду лесных участков, сообщает пресс-служба Ингушского УФАС России.

Они подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства. Фигурантами дела стали ООО «Северо- Кавказская лесная компания, ООО «Инг-Лес», ИП Гатиев и ИП Беков.

Общая сумма арендного платежа в год по 4 лотам более 1,5 миллиона рублей, а общая площадь территории более 3,772 га. Один из участников арендовал участкок на 30 лет, два других — на 20.

Согласно закону, информация о проведении торгов должна быть размещена на электронной торговой площадке одновременно с размещением на официальном сайте торгов.

В данном случае все процедуры торгов были проведены до размещения извещения на официальном сайте торгов, что является одним из признаков заключения антиконкурентного соглашения между Министерством и участниками торгов. В итоге в каждом лоте было по одной заявке, а торги прошли по начальной стартовой цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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