СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-27T15:24:12+03:00

Кавказец на Land Rover угнал Kia Rio у мастера спорта в Петербурге Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в угоне машины, в их числе - 37-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Злоумышленники похитили автомобиль у 46-летнего мастера спорта СССР по парусному спорту Игоря Цветкова.

О пропаже машины спортсмен заявил 16 декабря. Транспорт стоял в Санкт-Петербург, на Юнтоловском проспекте. Ущерб Цветков оценил в 880 тысяч рублей, по факту кражи возбудили уголовное дело.

25 декабря полицейские задержали 52-летнего уроженца Иркутской области, на месте работы которого нашли пропавшую машину. На ней стояли чужие номера. Кроме того, оперативники обнаружили находящийся в розыске Hyundai Solaris и оборудование для программирования электронных блоков управления. Выяснилось, что сибиряк был ранее судим, его поместили в изолятор.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования нашли сообщника задержанного. Им оказался уроженец Кабардино-Балкарии, во внедорожнике которого нашли подложные госзнаки, использованные в других преступлениях. При дальнейшем обыске его Land Rover Range Rover Vogue были найдены такие же электронные блоки, холодное оружие и документы на украденный Kia Rio. Мужчину тоже задержали.

Полиция продолжает расследование. Сотрудники планируют проверить задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU