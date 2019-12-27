2019-12-27T15:24:12+03:00
Происшествия

Кавказец на Land Rover угнал Kia Rio у мастера спорта в Петербурге

Машину уроженец КБР отдал сообщнику, а себе забрал документы
Антон ШАПОВАЛОВ
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Кавказец на Land Rover угнал Kia Rio у мастера спорта в ПетербургеКавказец на Land Rover угнал Kia Rio у мастера спорта в ПетербургеФото: Евгения ГУСЕВА
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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в угоне машины, в их числе - 37-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Злоумышленники похитили автомобиль у 46-летнего мастера спорта СССР по парусному спорту Игоря Цветкова.

О пропаже машины спортсмен заявил 16 декабря. Транспорт стоял в Санкт-Петербург, на Юнтоловском проспекте. Ущерб Цветков оценил в 880 тысяч рублей, по факту кражи возбудили уголовное дело.

25 декабря полицейские задержали 52-летнего уроженца Иркутской области, на месте работы которого нашли пропавшую машину. На ней стояли чужие номера. Кроме того, оперативники обнаружили находящийся в розыске Hyundai Solaris и оборудование для программирования электронных блоков управления. Выяснилось, что сибиряк был ранее судим, его поместили в изолятор.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования нашли сообщника задержанного. Им оказался уроженец Кабардино-Балкарии, во внедорожнике которого нашли подложные госзнаки, использованные в других преступлениях. При дальнейшем обыске его Land Rover Range Rover Vogue были найдены такие же электронные блоки, холодное оружие и документы на украденный Kia Rio. Мужчину тоже задержали.

Полиция продолжает расследование. Сотрудники планируют проверить задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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