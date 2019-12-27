«Потанцуй за проезд»: «Новогодний троллейбус» с дискотекой прокатится по Ставрополю
«Веселуха на колесах» совершит два рейса «новогодних желаний»
Во второе путешествие транспорт отправится в 19:00 от той же остановки. Эта поездка будет интереснее больше для молодежиФото: СОЦСЕТИ
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Ставропольцев ждет сказочная поездка на «Новогоднем троллейбусе». Завтра, 30 декабря, в 14:00 от остановки «Площадь Ленина» отправится «дискотека на колесах».
Внутри новогоднего транспорта жителей и гостей краевого центра поприветствуют Дед Мороз и Снегурочка.
Они же и устроят ставропольцам настоящую «развлекуху». Троллейбус совершит два рейса «новогодних желаний».
Во второе путешествие транспорт отправится в 19:00 от той же остановки. Эта поездка будет интереснее больше для молодежи. Рейсы будут длиться по 3 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU