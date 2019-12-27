«Потанцуй за проезд»: «Новогодний троллейбус» с дискотекой прокатится по Ставрополю

СЕГОДНЯ 20:22 2019-12-27T20:22:14+03:00

Во второе путешествие транспорт отправится в 19:00 от той же остановки. Эта поездка будет интереснее больше для молодежи Фото: СОЦСЕТИ

«Веселуха на колесах» совершит два рейса «новогодних желаний»

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Ставропольцев ждет сказочная поездка на «Новогоднем троллейбусе». Завтра, 30 декабря, в 14:00 от остановки «Площадь Ленина» отправится «дискотека на колесах».

Внутри новогоднего транспорта жителей и гостей краевого центра поприветствуют Дед Мороз и Снегурочка.

Они же и устроят ставропольцам настоящую «развлекуху». Троллейбус совершит два рейса «новогодних желаний».

Во второе путешествие транспорт отправится в 19:00 от той же остановки. Эта поездка будет интереснее больше для молодежи. Рейсы будут длиться по 3 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU