Видео: машина попала под камнепад в Дагестане, трое погибших
Автомобиль упал с обрыва в реку
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Около 8 утра на трассе «Агвали-Кидеро» в Цумадинском районе Дагестана произошел камнепад.
- По предварительным данным, водитель "Лада Ларгус", 49-летний житель Саситли, пытаясь уйти от столкновения с камнями, выехал за пределы дороги, и машина сорвалась с восьмиметрового обрыва в реку Андийское Койсу. Машина упала на крышу в бурную реку. У водителя и двоих пассажиров не было шансов на спасение, они погибли на месте, - рассказали в пресс-службе МВД по Дагестану.
Автомобиль упал в реку с обрыва в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU