Видео: машина попала под камнепад в Дагестане, трое погибших

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-28T17:08:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 8 утра на трассе «Агвали-Кидеро» в Цумадинском районе Дагестана произошел камнепад.

- По предварительным данным, водитель "Лада Ларгус", 49-летний житель Саситли, пытаясь уйти от столкновения с камнями, выехал за пределы дороги, и машина сорвалась с восьмиметрового обрыва в реку Андийское Койсу. Машина упала на крышу в бурную реку. У водителя и двоих пассажиров не было шансов на спасение, они погибли на месте, - рассказали в пресс-службе МВД по Дагестану.

Автомобиль упал в реку с обрыва в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU