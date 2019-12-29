В Ставрополе машина врезалась в толпу людей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-29T11:20:58+03:00

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В ночь на 29 декабря в Ставрополе жители многоэтажки на улице Пирогова засняли на видео потасовку. Толпа, как видим в ролике, окружила черную легковушку. Мужчины требовали от водителя покинуть салон и выйти на разборку. Тот в ответ на недружелюбный тон "дал по газам".

В Ставрополе машина въехала в толпу людей.

В результате машина влетела в толпу. А потом скрылась из виду. Очевидцы отмечают, что конфликт произошел рядом с питейным заведением. Полицейские выясняют причины ЧП и устанавливают его участников. О ранениях пострадавших информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU