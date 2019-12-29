2019-12-29T11:20:58+03:00
Происшествия

В Ставрополе машина врезалась в толпу людей

Инцидент произошел ночью [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь на 29 декабря в Ставрополе жители многоэтажки на улице Пирогова засняли на видео потасовку. Толпа, как видим в ролике, окружила черную легковушку. Мужчины требовали от водителя покинуть салон и выйти на разборку. Тот в ответ на недружелюбный тон "дал по газам".

В Ставрополе машина въехала в толпу людей.

В результате машина влетела в толпу. А потом скрылась из виду. Очевидцы отмечают, что конфликт произошел рядом с питейным заведением. Полицейские выясняют причины ЧП и устанавливают его участников. О ранениях пострадавших информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24