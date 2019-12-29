.Смертельная авария с «КамАЗом» произошла в КБР
Информация о пострадавших уточняется [видео]
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Страшная авария с 3 авто произошла в 18.15 сегодня, 29 декабря, в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МЧС, один человек погиб, а информация по пострадавшим только уточняется.
- Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей ГАЗ 3110, Фольксваген Мультивен и КАМАЗ, - отметили в ведомстве. - Силами ГИБДД на данном участке автодороги организовано реверсивное движение.
Причины трагедии устанавливают специалисты.
Смертельная авария с "КамАЗом"в КБР.
ИСТОЧНИК KP.RU