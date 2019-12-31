Завернула в простыню и оставила за гаражами: мать бросила новорожденного ребёнка на Ставрополье

31 Дек. 19:42 2019-12-31T19:43:12+03:00

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На Ставрополье мать-кукушка бросила новорожденного ребёнка умирать за гаражами. Женщина в тайне родила 31 декабря и вынесла младенца на улицу.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы города Михайловска. Женщина подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Мать показывает следователям, где родила малыша. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Ребёнок, рождённый 31 декабря мог бы быть прекрасным подарком под Новый год. Но не для подозреваемой. Причины, по которым женщина решила избавиться от ребёнка пока не установлены. Известно, что она завернула малютку в простыню и вынесла за гаражи.

— Младенца обнаружил хозяин гаража, который незамедлительно сообщил о случившемся в правоохранительные органы и вызвал скорую помощь. Медики успели спасти младенца, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, — сообщили в пресс-службе.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU