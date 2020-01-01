2020-01-01T18:25:10+03:00
Общество

Чеченский рабочий чудом выжил после падения в 10-метровый колодец

Мужчина потерял сознание, упав в яму
Ася АСРЯН
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Фото: "Грозный-информ"Фото: "Грозный-информ"
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Инцидент произошел в чеченском селе Гойты Урус-Мартановского района. Двое рабочих копали поглотительную яму в частном секторе. Во время работы один из них оступился и упал в колодец, при этом рабочий потерял сознание.

После поступления сигнала к месту происшествия оперативно прибыли спасатели. Они вместе с медиками спустились к пострадавшему по выдвижной трехколенной лестнице.

Медики оказали ему первую помощь, после чего рабочий пришел в чувство. Вся операция длилась меньше получаса. Во время подъема мужчину страховали пожарные. Сейчас пострадавший находится в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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